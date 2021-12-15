С новым QR-годом!

Кто сказал, что волшебные создания защищены от коронавируса? То-то и оно

Придет вот такой Дед Мороз со Снегурочкой без маски, а потом новый очаг. Поэтому требуйте у сказочных персонажей QR-коды! Тем более что, согласно опросам, треть родителей уже настроены по этому поводу весьма категорично.

Каждый третий родитель проверит QR-код у Деда Мороза и Снегурочки, которые придут поздравить их ребенка с Новым годом. Причем некоторые намерены проконтролировать и ПЦР-тест на коронавирус, сообщает результаты своего опроса сервис SuperJob.Праздник праздником, а ковид по расписанию. Кто знает, может, один из помощников дедушки – Зайчик или Снеговик – не соблюдал социальную дистанцию в очереди за игрушками и подцепил заразу.Поэтому подозрительные личности с бородой и посохом подлежат проверке. Если увидите на улице, как инспекторы Роспотребнадзора скручивают сказочных персонажей, не удивляйтесь. Такова жизнь.А вообще, очередной Новый год под знаком ковида обещает быть не менее странным, чем в предыдущий год. Тем более что ограничения крайне выборочны и не очень логичны. Но это уже другая история.