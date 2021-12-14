В Улан-Удэ возле новой школы установили 2-метровую книгу

Автором композиции стал Юрий Эрдынеев





На левом берегу Улан-Удэ возле строящейся новой школы установили арт-объект в виде 2-метровой книги. Автор композиции - член Союза художников России Юрий Эрдынеев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в обложке книги – круглое сферическое зеркало. Обложка изготовлена из листовой стали и покрыта искусственной ржавчиной, что символизирует нетленный образ знаний. На матовой поверхности напечатаны афоризмы о книгах. К примеру, цитата Стивена Кинга: «Книги – это уникальная портативная магия».





Напомним, на улике Автотранспортной строится самая большая школа в Улан-Удэ, рассчитанная на 1275 детей в одну смену. Здание состоит из семи учебных блоков и одного одноэтажного блока с общешкольными помещениями. В них расположатся два бассейна, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии, спортзал на три баскетбольных поля, столовая на 337 мест.Фото: мэрия Улан-Удэ