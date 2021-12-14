Жительница Бурятии впервые услышала, как летит самолет

Врачи из Улан-Удэ вернули слух жительнице Прибайкалья





Врачи Республиканской клинической больницы им. Семашко вернули слух жительнице Прибайкальского района, сообщили в Минздраве Бурятии.

«Я с детства была слабослышащей, проходила различные лечения, но за последние годы практически оглохла. Я не слышала, что говорит мне рядом стоящий человек, как закипает чайник, как сигналит проезжающий мимо автомобиль. Пока не попала в Республиканскую больницу», - рассказала Наталья.«Пациентка с детства страдала двусторонним гнойным средним отитом и впервые к нам поступила в прошлом году с обострением хронического процесса. Прошла необходимое лечение, а при выписке мы рекомендовали провести операцию, поскольку нарушение слуха было связано именно со звукопроведением, что дает хорошие прогнозы на восстановление», - сообщил врач-оториноларинголог с многолетним стажем Александр Дондитов. Он уже более 20 лет помогает жителям Бурятии с подобными патологиями.В апреле и октябре этого года Наталье поэтапно была выполнена операция с использованием титанового протеза Kurz. Она относится к разряду микрохирургических. Ее сложность состоит в том, что орган расположен глубоко, и работать хирургу необходимо специальными микроинструментами – операционное поле в пределах барабанной полости составляет всего около 1 кубического сантиметра.«Я бы хотела сказать огромное спасибо своему врачу Александру Цыденжаповичу, который вернул меня к жизни. Выйдя из больницы после операции, я остановилась на улице и услышала, как где-то высоко летит самолет, в конце улицы проезжает трамвай – для меня счастье даже в таких мелочах!», - поблагодарила врача пациентка.Как сообщил заведующий оториноларингологическом отделением больницы Доржи Очиров, в РКБ в год проводят порядка 100 таких операций. Для этого есть как современное оборудование, не уступающее передовым клиникам страны, так и высококвалифицированные врачи.Фото: Минздрав Бурятии