Чиновникам Бурятии прочитали лекцию о коррупции

Служащим напомнили о коррупционных рисках при проведении закупок





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, закупка товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд является сферой социальных отношений с повышенным риском коррупции. Для минимизации коррупционных проявлений при проведении торгов прокуроры прочитали лекцию для работников Республиканского агентства по госзакупкам.

«В ходе лекции обсуждались вопросы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных актов в сфере закупок, работы кадровой службы по профилактике коррупционных правонарушений, в том числе при приеме граждан на службу. Изучения сведений о доходах и имуществе служащих, работе комиссии по соблюдению требований к поведению служащих агентства и урегулированию конфликта интересов», - рассказали в надзорном ведомстве.Также работникам ведомства напомнили о возлагаемых на них антикоррупционных обязанностях, ограничениях и запретах, об ответственности за их нарушение.Кроме того, были рассмотрены основные положения указа президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», касающиеся закупок и распоряжению государственным и муниципальным имуществом.В завершении представитель надзорного ведомства озвучила перечень коррупционных рисков при проведении закупок, требующих пристального внимания со стороны ведомства.Фото: «Номер один»