В Бурятии 45-летие пуска первого энергоблока отмечает Гусиноозерская ГРЭС

За годы своей работы станция произвела более 170 млрд квт*ч электроэнергии





Гусиноозёрская ГРЭС расположена в г. Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии, на берегу Гусиного озера. Установленная мощность станции составляет 1190 МВт (Энергоблок №1 – 200 МВт, энергоблок №2 – 190 МВт, энергоблок №3 – 170 МВт, энергоблоки №№4, 5, 6 по 210 МВт). Первые четыре энергоблока были введены в эксплуатацию в 1976, 1977, 1978, 1979 гг., пятый – в 1988 г., шестой – в 1992 г. Основным видом топлива является уголь, растопочным – мазут.

АО «Интер РАО – Электрогенерация» является 100% дочерней компанией ПАО «Интер РАО». В состав АО «Интер РАО – Электрогенерация» входят 21 крупнейших тепловых электростанций России общей установленной электрической мощностью 21,457 ГВт. Функции единоличного исполнительного органа АО «Интер РАО – Электрогенерация» исполняет управляющая компания ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением, превышает 30,8 ГВт.

В декабре 2021 года Гусиноозёрская ГРЭС отмечает 45-летие со дня ввода в эксплуатацию первого энергоблока. Он был включён в энергосистему Бурятии 1 декабря 1976 года после окончания комплексного испытания оборудования. Это ознаменовало начало работы станции, ставшей крупнейшим поставщиком электроэнергии для Бурятия, соседних регионов и Монголии, сообщили в пресс-службе предприятия.За годы своей деятельности Гусиноозёрская ГРЭС произвела более 170 млрд квт*ч электроэнергии. В структуре установленной мощности энергосистемы Бурятии Гусиноозёрская ГРЭС занимает 79,9%, а выработка станции покрывает порядка 64,9% совокупного энергопотребления в республике.Как одно из крупнейших предприятий в регионе, Гусиноозёрская ГРЭС является социально-ориентированным работодателем, заинтересованным в развитии территории присутствия. Предприятие регулярно инициирует и реализует социально значимые для города Гусиноозёрска и Селенгинского района благотворительные проекты.Одним из приоритетных направлений в работе электростанции является природоохранная деятельность. Осуществляется постоянный мониторинг по всем направлениям экологической безопасности, ежегодно проводится ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, традиционно в целях восстановления биологических водных ресурсов, производится запуск молоди сазана в озеро Гусиное. В этом году было запущено около полумиллиона мальков сазана.«Сорок пять лет работы станции – это значительный период, - говорит директор Гусиноозёрской ГРЭС Максим Человечкин. - Здесь сосредоточен огромный опыт, знания и большой потенциал, идёт планомерное обновление, модернизация оборудования. Но самой главной ценностью предприятия является коллектив. За каждым выработанным киловатт-часом стоит слаженный труд и личная ответственность сотрудников, самоотдача всех тех, кто проектировал, строил и вводил в эксплуатацию энергоблоки, кто осуществлял тогда и проводит сейчас ремонты, обеспечивает эксплуатацию, чтобы станция работала надёжно и бесперебойно. Благодаря людям, которые любят свою профессию и относятся к электростанции как к своему дому, Гусиноозёрская ГРЭС будет работать и дальше, внося существенный вклад в развитие экономики района, республики и страны».Фото: egov-buryatia.ru