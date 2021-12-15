В Бурятии COVID-19 остается на прежних позициях

В стационарах - 1 220 пациентов, амбулаторное лечатся 2 600 человек, число контактных – 12 778



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 73 251. Это на 229 случаев больше, чем было во вторник. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (33 836). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 302 человека, за последние сутки – восемь человек (шестеро - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 188 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 12 778 человек.



В стационарах получают лечение 1 220 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 970. В отделениях реанимации находится 132 пациента (из них старше 65 лет – 85), на ИВЛ –69 пациентов (из них старше 65 –46), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 50.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 600 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 611 коек: занято – 1 220, свободно – 391 койка. Занятость коечного фонда составляет 75,7%.



Всего выздоровели от коронавируса 67 129 (+211) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 3 995 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 770 408 исследований.



Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 459 865 человек. Завершили первичную вакцинацию 421 411 человек. Повторную вакцинацию начали 68 633 человек.



Фото: pixabay.com



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