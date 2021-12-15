Победительнице Большого дальневосточного квеста вручили путёвку на двоих в Бурятию

Финалистов в торжественной обстановке поздравили представители регионов и вручили им сертификаты на путешествия и подарки



Победительнице Большого дальневосточного квеста в торжественной обстановке вручили путёвку на двоих в Бурятию. Торжественная церемония награждения победителей и финалистов Большого дальневосточного квеста состоялась в Усадьбе Замятина-Третьякова в Москве. Мероприятие прошло в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2021», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Всего из 24 полуфиналистов были определены 8 финалистов, которым вручили туристические путевки на двоих в регионы ДФО. Так, поездку в Амурскую области выиграла Екатерина Дмитриева, Николай Кононов отправится в путешествие по Камчатке, Анастасию Абрамову ждёт тур в Магаданскую область, Кристина Третьякова посетит Приморский край, увидеть достопримечательности Бурятии сможет Александра Матвеева, Нину Романову готовы встречать в Якутии, Сахалинская область примет в гости Анатолия Дмитриева, а Анна Сольжиграсова сможет побывать в Хабаровском крае.



Финалистов и победителей квеста в торжественной обстановке поздравили представители регионов и вручили им сертификаты на путешествия и подарки. Они также поблагодарили собравшихся на церемонии за участие в квесте.



Напомним, что в этом году участниками Большого дальневосточного квеста стали 2386 человек со всей страны.



Фото: правительство Бурятии



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