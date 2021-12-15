В Бурятии приставы помогли хозяйке квартиры получить деньги с арендатора

Долг в 24 тысячи рублей девушка вернула лишь под угрозой ареста ее иномарки







В Бурятии в Кабанском районе судебные помогли хозяйке квартиры вернуть почти 24 тысячи рублей арендной платы с девушки, снимавшей у неё жилье, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Между собственницей квартиры и 25-летней девушкой был заключен договор аренды квартиры, по условиям которого последняя обязана была оплачивать ежемесячную арендную плату, а также расходы электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения. Однако, арендатор не исполнила свои обязательства и у неё образовалась задолженность в размере 23 912 рублей, в связи с чем собственница квартиры была вынуждена обратиться в суд.



В службе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого предпринят ряд мер принудительного характера. Однако, в связи с неуплатой долга в добровольном порядке, судебным приставом-исполнителем было принято решение о наложении ареста на имеющееся транспортное средство должника — автомобиль Toyota Cresta.



Во избежание ареста транспортного средства, девушка в кратчайшие сроки изыскала сумму задолженности в полном объеме и внесла их на депозитный счет. В результате, поступившие в полном объеме денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Фото: «Номер один»





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