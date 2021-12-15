Ну, за уровень жизни?

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Три главных темы для новогоднего обращения президента страны к россиянам: благосостояние граждан, экономика страны и борьба с коронавирусом, обнародовал итоги опроса 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны сервис



Внимательно слушать новогоднее обращение президента РФ в этом году намерены 40% россиян, еще 24% включат его, но не будут особенно вникать. А 36% опрошенных совсем не собираются слушать главу государства. В последние минуты уходящего года особенно внимательны к словам Владимира Путина будут женщины (45%), а также респонденты с доходом менее 50 тыс рублей (43%).



В этом году интерес к новогоднему обращению чуть ниже, чем год назад (на 3 п.п.), однако заметно выше, чем в доковидном 2018 году (тогда внимательно слушали Владимира Путина 32% опрошенных). Наибольшее же общественное внимание к словам главы государства было приковано в 2014 году, когда Крым стал частью России (56%).



О чем, по мнению россиян, должен сказать Владимир Путин за несколько минут до боя курантов? 15% опрошенных считают, что главной темой новогоднего обращения должен стать уровень жизни и благосостояния граждан. Каждый десятый (10%) убежден, что президент должен высказаться о ситуации в экономике и на рынке труда, каждый одиннадцатый (9%) ждет его слов о борьбе с коронавирусом.



В том, что глава государства обязан сделать главной темой своего выступления поддержку семей с детьми, уверены 7% респондентов.



По мнению 4%, Владимиру Путину нужно просто от души поздравить всех с Новым годом. По 3% россиян считают, что президенту необходимо высказаться о мире и безопасности, о будущем страны и о снижении пенсионного возраста. С точки зрения 2% опрошенных, в последние минуты уходящего года гарант Конституции должен объявить от отмене QR-кодов. Еще для 6% важны другие темы: экология, космос, борьба с коррупцией, взаимоотношения с бывшими республиками СССР и т.д.



Мужчины чаще, чем женщины, считают, что главной темой новогоднего обращения должен стать уровень благосостояния граждан, тогда как для женщин важнее ситуация в экономике, борьба с коронавирусом, поддержка семей с детьми, мир и безопасность. По сравнению с 2020 годом, несколько вырос общественный интерес к таким темам как ситуация в экономике и на рынке труда, а также господдержка семей.



Фото: pixabay.com Три главных темы для новогоднего обращения президента страны к россиянам: благосостояние граждан, экономика страны и борьба с коронавирусом, обнародовал итоги опроса 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны сервис SuperJob Внимательно слушать новогоднее обращение президента РФ в этом году намерены 40% россиян, еще 24% включат его, но не будут особенно вникать. А 36% опрошенных совсем не собираются слушать главу государства. В последние минуты уходящего года особенно внимательны к словам Владимира Путина будут женщины (45%), а также респонденты с доходом менее 50 тыс рублей (43%).В этом году интерес к новогоднему обращению чуть ниже, чем год назад (на 3 п.п.), однако заметно выше, чем в доковидном 2018 году (тогда внимательно слушали Владимира Путина 32% опрошенных). Наибольшее же общественное внимание к словам главы государства было приковано в 2014 году, когда Крым стал частью России (56%).О чем, по мнению россиян, должен сказать Владимир Путин за несколько минут до боя курантов? 15% опрошенных считают, что главной темой новогоднего обращения должен стать уровень жизни и благосостояния граждан. Каждый десятый (10%) убежден, что президент должен высказаться о ситуации в экономике и на рынке труда, каждый одиннадцатый (9%) ждет его слов о борьбе с коронавирусом.В том, что глава государства обязан сделать главной темой своего выступления поддержку семей с детьми, уверены 7% респондентов.По мнению 4%, Владимиру Путину нужно просто от души поздравить всех с Новым годом. По 3% россиян считают, что президенту необходимо высказаться о мире и безопасности, о будущем страны и о снижении пенсионного возраста. С точки зрения 2% опрошенных, в последние минуты уходящего года гарант Конституции должен объявить от отмене QR-кодов. Еще для 6% важны другие темы: экология, космос, борьба с коррупцией, взаимоотношения с бывшими республиками СССР и т.д.Мужчины чаще, чем женщины, считают, что главной темой новогоднего обращения должен стать уровень благосостояния граждан, тогда как для женщин важнее ситуация в экономике, борьба с коронавирусом, поддержка семей с детьми, мир и безопасность. По сравнению с 2020 годом, несколько вырос общественный интерес к таким темам как ситуация в экономике и на рынке труда, а также господдержка семей.Фото: pixabay.com

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