Новый двухпутный участок открыт на БАМе

Открытие движения по этому перегону повысит пропускную способность участка Лена-Восточная – Таксимо



На БАМе открылось движение по новому двухпутному участку Киренга – Окунайский. В формате телемоста из координационного центра правительства РФ в Москве разрешение на прохождение грузового состава дали заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



«Российские железные дороги и строители справляются со своими задачами, делая большую работу в непростых условиях Дальнего Востока. Надеюсь, что тот темп работ, который мы набираем, позволит все чаще иметь возможность участвовать в таких событиях. Уверен, что благодаря нашим усилиям удастся выполнить все задачи, поставленные президентом – Восточный полигон будет работать на развитие Дальнего Востока, Сибири и всей страны», – сказал Марат Хуснуллин.



«Открытие движения по этому перегону повысит пропускную способность участка Лена-Восточная – Таксимо и позволит обеспечить рост объемов перевозок в направлении морских портов Дальнего Востока», – сказал Олег Белозёров. Он также поблагодарил железнодорожников, строителей, партнеров компании, всех, кто был задействован в этой масштабной работе.



Участок Киренга – Окунайский Байкало-Амурской магистрали расположен западнее Байкальского хребта в Иркутской области и проходит вдоль реки Киренга – правого притока Лены. Двухпутная вставка будет способствовать повышению его пропускной способности с 20 до 53 пар поездов в сутки.



Строители возвели здесь почти 10 км второго пути, причем в местах заболоченной местности было отсыпано земляное полотно высотой более 4 м. Были реконструированы 5 железнодорожных мостов, путепровод длиной 116 м, водопропускные трубы, построены объекты энергетического комплекса, связи и системы управления движением, а также пункты обогрева и посадочная платформа.

Всего, начиная с 2013 года, когда стартовала программа модернизации Восточного полигона, на БАМе появились свыше 400 км новых двухпутных участков, а в 2024 году их протяженность увеличится более чем на 1,5 тыс. км.



Фото: company.rzd.ru



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