Бичурский район развивает переработку мяса

Поддержку новым производствам оказала районная администрация



В Бичурском районе откроются два новых производства по выпуску мясных полуфабрикатов. Поддержку инициаторам проектов оказала районная администрация.

«Гости и жители Бичурской долины не раз обращали внимание, что у нас не сильно развита переработка мяса, производство полуфабрикатов. Хотя сырьевая база и рынок сбыта есть», - отметили в муниципалитете.



В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Бичурский район» в сентябре 2021 года был проведен конкурс на предоставление финансовой поддержки субъектам МСП. В нем победили проекты создания цехов по производству мясных полуфабрикатов, разработанные и предложенные ООО «Бичура-лес» и ИП Дармаев Б.В. А также - проект модернизации хлебопекарни ИП Бадмаева С.Ц. Размер субсидии из муниципального бюджета составил 931 тысячу рублей.



Фото: «Номер один» «Гости и жители Бичурской долины не раз обращали внимание, что у нас не сильно развита переработка мяса, производство полуфабрикатов. Хотя сырьевая база и рынок сбыта есть», - отметили в муниципалитете.В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Бичурский район» в сентябре 2021 года был проведен конкурс на предоставление финансовой поддержки субъектам МСП. В нем победили проекты создания цехов по производству мясных полуфабрикатов, разработанные и предложенные ООО «Бичура-лес» и ИП Дармаев Б.В. А также - проект модернизации хлебопекарни ИП Бадмаева С.Ц. Размер субсидии из муниципального бюджета составил 931 тысячу рублей.Фото: «Номер один»

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