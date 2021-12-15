15.12.2021
В Улан-Удэ у русского драмтеатра появился зеленый слоненок

В Улан-Удэ у русского драмтеатра появился зеленый слоненок

Он стал изюминкой новогоднего городка

На площади возле русского драмтеатра идут работы по устройству новогоднего городка в тематике «Ледниковый период», сообщили в администрации Октябрьского района.


Уже завершены работы по монтажу елки, установлены декоративные панно, скульптуры, конструкции «Новогодние игрушки». Изюминкой новогоднего городка в этом году стала топиарная декоративная фигура «Слоненок».


Всего на территории района организациями и предприятиями запланирована установка 19 елок. Фасады зданий и прилегающее территории оформляются новогодней атрибутикой и праздничной подсветкой.

Фото: администрация Октябрьского района
новый год


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