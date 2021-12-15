15.12.2021
Ледовую переправа в мкрн Мостовой Улан-Удэ откроют 24 декабря

Ледовую переправа в мкрн Мостовой Улан-Удэ откроют 24 декабря

Сейчас лед на реке еще тонкий

Специалисты управления по ЧС провели замеры толщины льда на Селенге, которые показали, что сейчас недопустимо проводить работы по подготовке ледовой переправы в Мостовой с использованием специальной техники. Об этом на планерном совещании в администрации г. Улан-Удэ сообщил начальник управления по ЧС Валерий Вильдавский, сообщает пресс-служба администрации города.

- На 14 декабря толщина ледяного покрова в левой береговой линии составляет 34 см, в правой - 38 см. Самое опасное место на Селенге – правая береговая линия, где находится свал, и яма достигает 6 метров. Для подготовки поверхности льда необходимо очистить снежный покров, убрать торосы автогрейдером. В Комбинате по благоустройству средний автогрейдер весит 18 тонн. Для этого толщина льда должна составлять не менее 48-50 см, - сообщил Валерий Вильдавский.



Обустройство переправы планируют начать с 22 декабря – как только ледяной покров достигнет допустимой нагрузки в 20 тонн. С 16 декабря ожидается понижение температуры до -26 градусов в ночное время, и в течение ближайших пяти суток будет организован мониторинг толщины льда. Открытие переправы планируется 24 декабря.

Ледовая переправа представляет собой естественный ледовый покров в виде одной полосы с поочередным пропуском транспортных средств. Общая длина составляет около 400 метров, ширина полосы движения – до 6 метров. Для обеспечения безопасного движения трасса будет обозначена указательными вехами, дорожными знаками и информационными аншлагами.

Отметим, в Улан-Удэ это единственная разрешенная переправа, соответствующая всем необходимым требованиям. За её содержанием будет следить МБУ «Комбинат по благоустройству г.Улан-Удэ».

Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ
переправа


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