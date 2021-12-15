В Бурятии поставили остановки на дороге, где не ходят автобусы

В Минтрансе заявили, что сделали их «на будущее»





Жители Заиграевского района удивлены появившимися остановками на участке дороги Дабаты - Сосновый Бор. Ведь, по словам сельчан, автобусы там не ходят. Фотографиями остановки местные жители поделились в сообществе «Заиграево-инфо.24/7».

В ответ в Минтрансе Бурятии сообщили, что остановочные пункты «предусмотрены на будущее».- Администрация Улан-Удэ планирует в дальнейшем запускать по этой дороге автобусные маршруты в связи с расширением жилой застройки, - пояснили в министерстве.Фото: «Заиграево-инфо.24/7»