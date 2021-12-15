Бурятия готовится к пришествию «омикрона»

Власти республики приняли ряд предупредительных мер





13 декабря Республиканский оперативный штаб по коронавирусу принял ряд новых решений. Они уже закреплены в соответствующем указе главы республики.

Согласно изменениям, граждане, прибывающие в Бурятию из стран, где зарегистрирован штамм «Омикрон», будут соблюдать режим изоляции в течение 14 дней. В числе таких стран Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, ЮАР и Гонконг. Прибывшим из этих стран необходимо будет пройти двукратное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Первый тест сдается в течение 2 дней со дня прибытия, второй - с 10 по 12-й день. Исключение составляют члены экипажей воздушного судна.В аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ будет организовано выборочное тестирование на COVID-19 граждан России и иностранцев, а по эпидемиологическим показаниям – сплошное тестирование из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации.Также продлено действие ограничительных мероприятий до 31 января 2022 года. В частности, лица, имеющие хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания, за исключением лишь ряда случаев, например, похода в магазин или аптеку. Эти же меры относятся и к неработающим лицам в возрасте 60 лет и старше, за исключением вакцинированных или переболевших, и неработающих беременных женщин.Продлевается порядок доступа в ряд общественных мест с предоставлением QR-кодов.Кроме того, срок действия ПЦР-теста сокращен с 72 до 48 часов.В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди детей принято решение о переводе школ Улан-Удэ, Кяхты, Кабанского и Мухоршибирского районов на дистанционный режим. Исключением являются учреждения интернатного типа, а также организации дополнительного образования Улан-Удэ, за исключением индивидуальных занятий.Фото: pixabay.com