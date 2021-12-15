В Бурятии оштрафован мусорный оператор

«ЭкоАльянс» произвел клиентам перерасчет на сумму более 200 тыс рублей за невывоз мусора



Проверка своевременного вывоза мусора, проведенная Госстройжилнадзором в нескольких муниципальных образованиях Кабанского района, выявила нарушения в работе «ЭкоАльянса». Инспекторами выдано предписание о предоставлении коммунальных услуг надлежащего качества для жителей города Бабушкин и села Брянск. Региональный оператор по обращению с ТКО произвел перерасчет за установленный период.



Как сообщили в Госстройжилнадзоре, жители Кабанского района обратились с просьбой принять меры в отношении «ЭкоАльянса» из-за того, что услуга по вывозу мусора не оказывается, на контейнерных площадках царит антисанитария. В ходе проверки исполнения законодательства об отходах производства и потребления и правил предоставления коммунальных услуг населению выяснилось, что регоператор по обращению с ТКО не срывал сбор и вывоз отходов от жилых домов.



Бездействие регионального оператора повлекло нарушение прав граждан на получение коммунальной услуги в необходимых объемах, соответствующих нормативному уровню. «ЭкоАльянсу» было выдано предписание о перерасчете начислений. На сегодняшний день, хоть и с задержкой, выполнен перерасчет на сумму более двухсот тысяч рублей за период с февраля по июнь 2021 года для жителей города Бабушкин и села Брянск.



Необходимо отметить, что первое предписание о корректировке начислений, выданное еще в июне, региональным оператором было не исполнено в установленные сроки, что повлекло за собой административную ответственность. Госстройжилнадзор направил материалы дела в суд и взыскал с ООО «ЭкоАльянс» штраф. Следующее предписание был исполнено своевременно и в полном объеме.



«Жители ежемесячно вносят плату за услуги, но если работа не исполнена, деньги должны быть возвращены потребителю в виде перерасчета,» - отметил руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.



Фото: egov-buryatia.ru



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