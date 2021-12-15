В Бурятии задержан сверхжадный домушник

Крупные вещи ему не дали украсть хозяева квартиры, но он вернулся за мелочью из копилки



В Бурятии в полицию города Закаменска поступило заявление о краже от 37-летнего горожанина. Полицейские выехали на место происшествия, сообщили в республиканском МВД.



По приезду выяснилось, что в квартиру мужчины проник неизвестный, пока он с супругой и ребенком спал. Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин жилища не запер входную дверь. Незнакомец похитил сотовый телефон гражданина, забрал из курток в прихожей личные документы жильцов, а также сложил в три пакета и намеревался похитить ТВ-приставку, нетбук, хозяйственную утварь. Однако из-за шума был уличен и скрылся, бросив пакеты в помещении. Попытка догнать подозреваемого оказалась безуспешной.



Примечательно, что спустя час злоумышленник вернулся на место происшествия: 18-летний молодой человек планировал собрать в ограде рядом с многоквартирным домом монеты, которые остались там после вскрытия похищенной из квартиры копилки. В этот момент он и был задержан потерпевшим и впоследствии передан полицейским.



Сотрудниками органов внутренних дел у него изъято имущество. Известно, что домушник и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Более того, очередное преступление он совершил, будучи условно осужденным за серию хищений кабелей телефонной и интернет-связи с приведением в негодность объектов жизнеобеспечения.

Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.



Фото: pixabay.com





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