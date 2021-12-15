В Ошурково появился опытный «земский» фельдшер

Опытного медика высоко ценит главный врач, а главное – пациенты



Светлана Дашипылова с сентября 2021 года работает фельдшером в фельдшерско-акушерском пункте села Ошурково Иволгинского района. В медицине женщина трудится с 1987 года. Опытного медика высоко ценит главный врач, а главное – пациенты.



Труд во благо земляков



Светлана Дашипылова родилась в селе Монды Тункинского района. В 1987 году окончила Кяхтинское медицинское училище по специальности «лечебное дело» в квалификации фельдшера. Сразу после окончания учебного заведения начала работать фельдшером в селе Ошурково Иволгинского района. В Ошурково женщина трудилась до 2019 года.



- В 2019 я решила поменять работу. Ушла на скорую в Сотниково. После меня в Ошурково приезжал другой специалист, но быстро уволился, и село осталось без фельдшера. И в этом году главный врач Иволгинской ЦРБ Александр Иванович Цыдыпов уговорил меня вернуться обратно. Да и односельчан было жалко – людям приходилось из-за любой мелочи ездить в Сотниково, - рассказывает Светлана Гомбоевна.



Так, с 1 сентября женщина по программе «Земский фельдшер» вернулась в родной ФАП.



- У нас здесь новая мебель, современное оборудование. Тепло, чисто и красиво. Пациентов достаточно много, каждый день люди приходят в ФАП. Здесь беру анализы, также езжу по домам – провожу забор анализов и на вызовы к детишкам и пожилым людям, - говорит «земский» фельдшер.



Светлане Дашипыловой нравится работать в родном селе, люди, по ее словам хорошие, к пациентам она привыкла, как и они к ней. А еще в Ошурково красивая природа и чистый воздух.



- Светлана Гомбоевна – квалифицированный, ответственный, исполнительный, дисциплинированный специалист с большим стажем работы. За все время замечаний и нареканий не имеет, - отзывается о своем сотруднике главврач Иволгинской ЦРБ.



За порядком в ФАПе следит санитарка, благодаря ей помещение, мебель и инвентарь всегда остаются чистыми.



Главное – это кадры



Отметим, в Иволгинском районе, как и в Бурятии в целом, наблюдается нехватка медиков. В настоящее время в Иволгинскую ЦРБ требуется травматолог-ортопед, отоларинголог, врач клинической лабораторной диагностики, фельдшеры скорой медицинской помощи.



В структуру Иволгинской ЦРБ входит семь врачебных амбулаторий, 10 ФАПов, центр общеврачебной практики, круглосуточный стационар на 70 коек, три подстанции скорой медицинской помощи в селах Иволгинск, Сотниково, Оронгой.



В этом году строятся новые врачебные амбулатории в Поселье и Хойтобэе. В 2022 году планируется строительство врачебной амбулатории в селе Гурульба.



В Иволге, как и в других районах республики, поддерживают приезжающих «земских» докторов и «земских» фельдшеров. Им предоставляют различные дополнительные меры поддержки.



Помимо Светланы Дашипыловой, в районе есть еще два «земских» фельдшера – в селах Красноярово и Кокорино, один фельдшер - на скорой, а по программе «Земский доктор» трудятся 37 врачей.



Многие медики, отработав пять лет в сельской медицине, к сожалению, уезжают, но есть и те, кто остается на селе. В Иволгинском районе по истечении контракта продолжают работать семь врачей: хирург, терапевты, невролог, участковый врач педиатр.



Как стать «земским» фельдшером?



Программа «Земский фельдшер» заработала в Бурятии в 2018 году. По данной программе переехавшим в села фельдшерам платили по 500 тыс. рублей, а с 2020 года единовременная выплата повысилась до 1 млн.



Программа нацелена на привлечение в села и малые города республики фельдшеров, которых здесь так не хватает.



Что же нужно, чтобы стать «земским» фельдшером, и каковы условия участия в программе? Во-первых, нужно гражданство Российской Федерации, наличие среднего профессионального образования по специальности «лечебное дело» и отсутствие финансовых обязательств по договору о целевом обучении. Контракт будущий «земский» фельдшер подписывает на пять лет и работает на условиях полного рабочего дня.



С вакантными местами можно ознакомиться на сайте минздрава Бурятии. Или навести справки по телефону в городе Улан-Удэ: 21-17-65 (отдел государственной службы и образовательно-кадровой работы минздрава республики). Медик, задумывающийся об участии в «Земском докторе», может проконсультироваться о любых деталях программы. Кроме того, сейчас сняты возрастные ограничения для желающих подписать договор на участие в программе.



Лариса Ситник, «Номер один».

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.