В Бурятии пьяный сельчанин убил соседку

В последние годы он не пил, а тут решил купить бутылку и зайти в гости







В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего сельчанина, обвиняемого в убийстве соседки, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Иволгинск, алкогольные напитки на протяжении последних лет не употреблял, по месту жительства характеризовался с положительной стороны. Однако вечером 9 сентября нынешнего года он без какого-либо повода приобрел спиртное и зашел в гости к соседке, с которой поддерживал дружеские отношения. Вместе с ней и ее взрослой дочерью они сели за стол и стали выпивать. Около полуночи дочь ушла спать, оставив мать наедине с соседом.



Через некоторое время между собутыльниками на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой гость напал на хозяйку квартиры и стал наносить ей удары кулаками по голове. Затем они вышли на улицу, где обвиняемый продолжил избивать женщину, повалил ее на землю и нанес удары ногами по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Опомнившись, мужчина сам пришел в отдел полиции и рассказал об учиненной расправе.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: СКР



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.