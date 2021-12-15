Открытие стационара онкодиспансера в Улан-Удэ состоится в 2022 году

Строители готовят документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию его здания



Стационар онкологического диспансера в Улан-Удэ начнет работать в полную силу в 2022 году. Об этом сообщает



Строительство онкодиспансера в столице Бурятии началось в 2011 году. В 2013 была введена в эксплуатацию первая очередь - здание лучевой терапии. Работы по запуску второй очереди, включающей поликлинику, были приостановлены в 2016 году из-за нехватки финансирования, но в 2018 году республика получила около 2 млрд рублей на продолжение работ, летом 2019 года поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в день, была введена в эксплуатацию. В 2020 году возникли проблемы с поставкой оборудования, тогда сроки открытия стационара перенесли на 2021 год.



«В этом году выполнены строительно-монтажные работы, ведется установка оборудования, медработники проходят учебу. Готовим документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, до конца декабря разрешение получаем. В следующем году передадим объект минздраву Бурятии, они пройдут лицензирование», - сказал Урбанов.



Общая стоимость проекта - 3,4 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей - стоимость высокотехнологичного медицинского оборудования. «Это будет четырехэтажное здание. Пять палат интенсивной терапии, отделение хирургии, стационар на 150 коек», - уточнил Урбанов. Общая площадь онкодиспансера составит около 19 тыс квадратных метров.



Строительство и оснащение онкодиспансера в Бурятии ведется по федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Главная цель национального проекта - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более.



Фото: egov-buryatia.ru Стационар онкологического диспансера в Улан-Удэ начнет работать в полную силу в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолия Урбанова.Строительство онкодиспансера в столице Бурятии началось в 2011 году. В 2013 была введена в эксплуатацию первая очередь - здание лучевой терапии. Работы по запуску второй очереди, включающей поликлинику, были приостановлены в 2016 году из-за нехватки финансирования, но в 2018 году республика получила около 2 млрд рублей на продолжение работ, летом 2019 года поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в день, была введена в эксплуатацию. В 2020 году возникли проблемы с поставкой оборудования, тогда сроки открытия стационара перенесли на 2021 год.«В этом году выполнены строительно-монтажные работы, ведется установка оборудования, медработники проходят учебу. Готовим документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, до конца декабря разрешение получаем. В следующем году передадим объект минздраву Бурятии, они пройдут лицензирование», - сказал Урбанов.Общая стоимость проекта - 3,4 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей - стоимость высокотехнологичного медицинского оборудования. «Это будет четырехэтажное здание. Пять палат интенсивной терапии, отделение хирургии, стационар на 150 коек», - уточнил Урбанов. Общая площадь онкодиспансера составит около 19 тыс квадратных метров.Строительство и оснащение онкодиспансера в Бурятии ведется по федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Главная цель национального проекта - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более.Фото: egov-buryatia.ru

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