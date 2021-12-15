В Бурятии за год переселено более 700 человек из аварийного жилья

В будущем году республика приступает к ускоренной реализации программы по переселению из аварийного жилищного фонда



В Бурятии с января по декабрь переселено 717 человек из 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Граждан переселяют из жилищного фонда, признанного непригодным до 1 января 2017 года в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Программа является важнейшей частью национального проекта «Жилье и городская среда».



В Бурятии программа стартовала с 2019 года. Всего с начала реализации проекта возможность переехать в новое безопасное жилье получили более 2 тыс человек из 30,5 тыс квадратных метров непригодного жилья. В этом году жителей аварийных домов расселяли в шести муниципальных образованиях, это Улан-Удэ, Джидинский, Закаменский, Кабанский, Курумканский и Прибайкальский районы, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса республики.



На следующих этапах в программе по переселению примут участие такие муниципальные образования как: города Северобайкальск и Улан-Удэ, Закаменский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Прибайкальский, Северо-Байкальский и Селенгинский районы.



«В 2022 году Бурятия приступает к ускоренной реализации программы по переселению из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Завершить расселение планируется до конца 2023 года. В настоящее время подготовлена заявка в Фонд содействия реформированию ЖКХ на предоставление финансовой поддержки для реализации текущего этапа программы», - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Всего в республике насчитывается около 105 тысч квадратных метров жилья, признанного непригодным до 1 января 2017 года. Из них к 2023 году планируют расселить 7,4 тыс человек. При этом, 86 тыс квадратных метров жилых помещений, это более 6,2 тыс человек планируется расселить за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.



Владельцы оставшихся 19 тыс квадратных метров аварийного жилья будут переселены по программам «Развитие застроенных территорий в г. Улан-Удэ» и «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали».



В прошлые годы программа также была выполнена в полном объёме. К примеру, в 2019 году в рамках первого этапа реализации нацпроекта переселили 227 человек. За 2020 год удалось переселить 973 человека, или почти 300 семей.



Фото: Минстрой Бурятии



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