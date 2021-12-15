В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,9

Эпицентр находился на Байкале в районе Танхоя – почти там же, где и утреннего землетрясения



Землетрясение магнитудой 4,9 произошло сегодня на Байкале в 96 км юго-восточнее Иркутска между городом Бабушкин и поселком Танхой (Бурятия) и глубине 10 км. Об этом сообщают специальные приложения смартфонов. Подземные толчки ощущались в Иркутске, Улан-Удэ, Гусиноозерске. Особенно на верхних этажах многоэтажек.



Официальных данных пока нет.



Эпицентр толчков находится в том же районе, что и при утреннем сейсмособытии.



Реальная ощутимость сейсмособытия в Иркутске составила 3 балла, в Ангарске 2-3 балла. Жизнедеятельность населения не нарушалась, сообщало Главное управление МЧС по Иркутской области.



Фото: pixabay.com

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло сегодня на Байкале в 96 км юго-восточнее Иркутска между городом Бабушкин и поселком Танхой (Бурятия) и глубине 10 км. Об этом сообщают специальные приложения смартфонов. Подземные толчки ощущались в Иркутске, Улан-Удэ, Гусиноозерске. Особенно на верхних этажах многоэтажек.Официальных данных пока нет.Эпицентр толчков находится в том же районе, что и при утреннем сейсмособытии. Оно произошло в 11:08 (мест) . Эпицентр землетрясения находился на акватории озера Байкал в Кабанском районе Бурятии в 22 км от поселка Танхой.Реальная ощутимость сейсмособытия в Иркутске составила 3 балла, в Ангарске 2-3 балла. Жизнедеятельность населения не нарушалась, сообщало Главное управление МЧС по Иркутской области.Фото: pixabay.com

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