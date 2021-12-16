В Бурятии заключенные колонии строгого режима чувствовали себя вольготно

Они нарушали режимные требования, на что администрация реагировала вяло



Прокуратура Бурятии провела проверку исправительной колонии строгого режима на Спиртзаводском тракте в пригороде Улан-Удэ (ИК №8 УФСИН России по РБ). Выявлен ряд нарушений.

«Администрация учреждения ненадлежаще реагировала на нарушения осужденными режимных требований. Выявлены факты бесконтрольного перемещения заключенных за пределы участков отрядов, несоблюдения формы одежды. В нарушение трудового законодательства пятеро работающих осужденных не были обеспечены специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Двум лицам не произведен вводный инструктаж по охране труда. На ряде объектов учреждения средства и системы противопожарной защиты находились в неисправном состоянии», - перечислили найденные нарушения в надзорном ведомстве.



В ходе проверки нарушения частично устранены. Для устранения остальных начальнику УФСИН России по Бурятии внесено представление, которое находится на рассмотрении.



Фото: «Номер один» «Администрация учреждения ненадлежаще реагировала на нарушения осужденными режимных требований. Выявлены факты бесконтрольного перемещения заключенных за пределы участков отрядов, несоблюдения формы одежды. В нарушение трудового законодательства пятеро работающих осужденных не были обеспечены специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Двум лицам не произведен вводный инструктаж по охране труда. На ряде объектов учреждения средства и системы противопожарной защиты находились в неисправном состоянии», - перечислили найденные нарушения в надзорном ведомстве.В ходе проверки нарушения частично устранены. Для устранения остальных начальнику УФСИН России по Бурятии внесено представление, которое находится на рассмотрении.Фото: «Номер один»

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