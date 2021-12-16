16.12.2021
Цифра суточной летальности от COVID-19 в Бурятии вновь – восемь человек

Цифра суточной летальности от COVID-19 в Бурятии вновь – восемь человек

В стационарах получают лечение 1 228 пациентов с новой коронавирусной инфекцией

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 73 482.  Это на 231 случай больше, чем было в среду. Из них приходится на жителей Улан-Удэ  46%  (33 929). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 310 человек,  за последние сутки – восемь человек (шестеро -  старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 189 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Число контактных лиц  –  12 459 человек.

В стационарах получают лечение 1 228 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 959. В отделениях реанимации находится 132 пациента (из них старше 65 лет – 85), на ИВЛ –67 пациентов (из них старше 65 –43), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 44.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 575 человек.

В  настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано  1 620 коек: занято – 1 228, свободно – 392 койки. Занятость коечного фонда составляет 75,8%.

Всего выздоровели от коронавируса  67 369 (+240) человек.

За сутки проведено исследований на коронавирус от 4 905 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 775 581 исследований.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 460 944 человека.  Завершили первичную вакцинацию  423 374 человека. Повторную вакцинацию начали 69 568 человек.

Фото: pixabay.com
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