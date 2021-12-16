Цифра суточной летальности от COVID-19 в Бурятии вновь – восемь человек

В стационарах получают лечение 1 228 пациентов с новой коронавирусной инфекцией



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 73 482. Это на 231 случай больше, чем было в среду. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (33 929). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 310 человек, за последние сутки – восемь человек (шестеро - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 189 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 12 459 человек.



В стационарах получают лечение 1 228 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 959. В отделениях реанимации находится 132 пациента (из них старше 65 лет – 85), на ИВЛ –67 пациентов (из них старше 65 –43), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 44.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 575 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 620 коек: занято – 1 228, свободно – 392 койки. Занятость коечного фонда составляет 75,8%.



Всего выздоровели от коронавируса 67 369 (+240) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 4 905 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 775 581 исследований.



Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 460 944 человека. Завершили первичную вакцинацию 423 374 человека. Повторную вакцинацию начали 69 568 человек.



Фото: pixabay.com



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