Жителей Бурятии возмутили резко подскочившие цены на молоко

Стоимость литровой коробки доходит до 105 рублей

В Бурятии цены на молоко резко подскочили вверх. Так, стоимость литровой коробки молока жирностью 2,5% доходит до 105 рублей. Это возмутило жителей Бурятии. В частности, одна из горожанок опубликовала пост в соцсетях:"Слушайте, люди добрые, ну ни в какие ворота не лезет. Вчера брали это же молоко по 79 рублей, сегодня оно уже 105 рублей. У меня один вопрос к властьимущим - зарплата то не растет такими темпами ПОЧЕМУ?", - спрашивает анонимный автор.В комментариях к посту пользователи справедливо заметили, что такая ситуация сложилась не только с молоком, а в принципе со многими продуктами. Подорожало практически все."Скоро ещё наценки будут, так что это пока что нормально";"Нет ценовой политики, регулирования и контроль цен. Когда и сколько захотят самовольно устанавливают цены на товары и с дровалëтами так же, цены До космоса дошли. Надзорные органы отдыхают";"Да, с молоком вообще беда. Резкое подорожание аж на 30₽";"Натуральное молоко и то дешевле", - комментируют пользователи.Говоря в целом о росте цен на продукты, напомним, в Бурятии в октябре к сентябрю 2021 года индекс потребительских цен составил 101,1 %. Продовольственная инфляция в октябре составила 101,6 %.Фото: Аноним 03, pixabay.com