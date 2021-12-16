Жителей Бурятии не пускают за границу долги на 7,4 млрд руб

Бедных должников в бедной республике насчитывается более 49 тысяч



Свыше 49 тысяч жителей Бурятии числятся в списках «невыездных», сообщило в преддверии новогодних праздников и отпусков республиканское управление Федеральной службы судебных приставов. Оно напомнило гражданам о необходимости проверки себя и своих близких на наличие задолженности во избежание запрета на выезд за границу.



Ограничить в выезде за пределы Российской Федерации судебный пристав-исполнитель может должника при наличии долга свыше 30 тысяч рублей, а также отдельным категориям граждан, забывшим оплатить алименты, компенсацию морального вреда, а также вред, причиненный в результате преступления, с долгом свыше 10 тысяч рублей.



Несмотря на то, что в настоящее время сроки снятия ограничения значительно сокращены, в практике ведомства имеются случаи, когда отдых несостоявшихся туристов был испорчен из-за нехватки нескольких часов для подготовки процессуальных документов до вылета самолета.



Именно по этой причине приставы рекомендуют гражданам, планирующим заграничную поездку, заблаговременно, не менее чем за 10 дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату.



Правда, остается вопрос о том, насколько много жителей Бурятии собираются в зарубежные вояжи, ведь за бугром уже бушует новый штамм короны – «омикрон».



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Так что, надежды приставов, конечно, питают, но как обычно, половить должников на границе явно становится все сложнее. Кроме того, на каждого должника Бурятии в среднем приходится около 150 тыс рублей задолженности. С такими деньгами хорошо можно встречать Новый год и по домам.



Фото: pixabay.com

Свыше 49 тысяч жителей Бурятии числятся в списках «невыездных», сообщило в преддверии новогодних праздников и отпусков республиканское управление Федеральной службы судебных приставов. Оно напомнило гражданам о необходимости проверки себя и своих близких на наличие задолженности во избежание запрета на выезд за границу.Ограничить в выезде за пределы Российской Федерации судебный пристав-исполнитель может должника при наличии долга свыше 30 тысяч рублей, а также отдельным категориям граждан, забывшим оплатить алименты, компенсацию морального вреда, а также вред, причиненный в результате преступления, с долгом свыше 10 тысяч рублей.Несмотря на то, что в настоящее время сроки снятия ограничения значительно сокращены, в практике ведомства имеются случаи, когда отдых несостоявшихся туристов был испорчен из-за нехватки нескольких часов для подготовки процессуальных документов до вылета самолета.Именно по этой причине приставы рекомендуют гражданам, планирующим заграничную поездку, заблаговременно, не менее чем за 10 дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату.Правда, остается вопрос о том, насколько много жителей Бурятии собираются в зарубежные вояжи, ведь за бугром уже бушует новый штамм короны – «омикрон». Как сообщал «Номер один» , Республиканский оперативный штаб по коронавирусу принял ряд новых решений. Они уже закреплены в соответствующем указе главы республики. Согласно изменениям, граждане, прибывающие в Бурятию из стран, где зарегистрирован штамм «Омикрон», будут соблюдать режим изоляции в течение 14 дней. В числе таких стран Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, ЮАР и Гонконг. Прибывшим из этих стран необходимо будет пройти двукратное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Первый тест сдается в течение 2 дней со дня прибытия, второй - с 10 по 12-й день. Исключение составляют члены экипажей воздушного судна.И, как показывают опросы , лишь 9% россиян планируют увеличить количество дней отдыха в Новый год: 5% будут брать отпуск до 31 декабря, 4% — после 9 января. А 80% респондентов отгуляют положенные праздничные дни и выйдут на работу 10 января, 11% респондентов пока не решили, как им быть. Но в целом – настрой на домашний отдых и внутренний туризм.Так что, надежды приставов, конечно, питают, но как обычно, половить должников на границе явно становится все сложнее. Кроме того, на каждого должника Бурятии в среднем приходится около 150 тыс рублей задолженности. С такими деньгами хорошо можно встречать Новый год и по домам.Фото: pixabay.com

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