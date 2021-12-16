В новогодние праздники пройдет турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ»

Свое участие уже подтвердили 13 команд из разных городов страны



Традиционный XVI открытый турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ» пройдёт в новогодние праздники – 4-го по 8 января, сообщает управление по физической культуре и спорту администрации г. Улан-Удэ.



На сегодня свое участие уже подтвердили 13 команд из Москвы, Красноярска, Иркутска, Ангарска, Усть-Ордынского Бурятского округа, Читы и Ленска. Улан-Удэ в этом году представят три команды – «БайкалАвтоТрак», «Спарта-Лимонад» и «Иринель».



Турнир пройдет на аренах Культурно-спортивного комплекса и Физкультурно-спортивного комплекса. График игр будет утвержден после жеребьевки. Прямые трансляции матчей можно посмотреть на ютуб-канале Ассоциации любительского футбола РБ «mf03», в Инстаграм: mf03.ru.



- Как и в прошлом году, мы делаем больший упор на онлайн-трансляции, будем улучшать качество и количество трансляций. Внимание будет уделено популярным мессенджерам и социальным сетям. Ожидаем очень интересный, зрелищный турнир, - отметил президент Ассоциации любительского футбола РБ Дугар Санжицыбиков.



В местах проведения турнира и проживания участников предусмотрены противоэпидемические мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции. Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии у участников и сопровождающих QR-кодов о завершенной вакцинации, а также документа, подтверждающего отрицательный результат на COVID-19 методом ПЦР и полученного не ранее чем за 48 часов до прибытия на турнир.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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