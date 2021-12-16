В Бурятии родители готовы "убивать" из-за неразберихи в дистанте

На образовательных платформах сплошная путаница



Жители Бурятии возмущены очередным переводом их детей на дистанционное обучение. И проблема не столько в том, что школьников не с кем оставить, а в том, что учителя используют разные платформы для обучения.



"Почему один город, одна школа, один класс. Но учителя используют несколько разных платформ для ведения уроков и приёма домашнего задания?", - задал вопрос в соцсетях житель Бурятии Алексей.



В комментариях пользователи отметили, что такая проблема есть не только у него. "Вот тоже интересно. Сайт с электронным журналом вообще навернулся уже";



"Ребенок сделал тест, загрузил, отправил. Учитель его не видит. Второй раз в десять вечера со слезами на глазах: сделала, отправила - учитель не видит. Третий раз заставляют - разрешил не делать";



"Ни одна платформа толком не работает, учителя "с колес" пытаются ее освоить без обучения их самих. Дети и родители на нервах, как и сами учителя", - пишут пользователи.



Нервы других родителей в целом уже не выдерживают:



"Если я кого-нибудь прибью за время дистанта (у меня два школьника, один комп одновременно занятия), то это будет мое смягчающее обстоятельство. То учитель в электронном дневнике не может открыть фото, приходится конвертировать, то зум вылетает и комп тормозит, я бесконечно на телефоне, то переслать ссылки на конференции, то проконтролировать, зашел ли мой второклассник в журнал и делает ли домашку... Аааа", - написала девушка Юлия.



К слову, и в публичных соцсетях настроения родителей мало чем отличаются от вышеизложенного:



"До каких пор роспотребнадзор будет издеваться над нашими детьми и садить их на удаленку? Это же не учеба, а полная ****ь, родители на работе дети одни дома, учатся не пойми как. Если эту клоунаду вообще можно назвать учебой", - пишет аноним.







На утро 16 декабря в Бурятии зарегистрирован



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Жители Бурятии возмущены очередным переводом их детей на дистанционное обучение. И проблема не столько в том, что школьников не с кем оставить, а в том, что учителя используют разные платформы для обучения."Почему один город, одна школа, один класс. Но учителя используют несколько разных платформ для ведения уроков и приёма домашнего задания?", - задал вопрос в соцсетях житель Бурятии Алексей.В комментариях пользователи отметили, что такая проблема есть не только у него. "Вот тоже интересно. Сайт с электронным журналом вообще навернулся уже";"Ребенок сделал тест, загрузил, отправил. Учитель его не видит. Второй раз в десять вечера со слезами на глазах: сделала, отправила - учитель не видит. Третий раз заставляют - разрешил не делать";"Ни одна платформа толком не работает, учителя "с колес" пытаются ее освоить без обучения их самих. Дети и родители на нервах, как и сами учителя", - пишут пользователи.Нервы других родителей в целом уже не выдерживают:"Если я кого-нибудь прибью за время дистанта (у меня два школьника, один комп одновременно занятия), то это будет мое смягчающее обстоятельство. То учитель в электронном дневнике не может открыть фото, приходится конвертировать, то зум вылетает и комп тормозит, я бесконечно на телефоне, то переслать ссылки на конференции, то проконтролировать, зашел ли мой второклассник в журнал и делает ли домашку... Аааа", - написала девушка Юлия.К слову, и в публичных соцсетях настроения родителей мало чем отличаются от вышеизложенного:"До каких пор роспотребнадзор будет издеваться над нашими детьми и садить их на удаленку? Это же не учеба, а полная ****ь, родители на работе дети одни дома, учатся не пойми как. Если эту клоунаду вообще можно назвать учебой", - пишет аноним. Напомним , 13 декабря республиканский штаб по борьбу с коронавирусом с целью сдерживания эпидемического процесса по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 принял решение о переводе образовательных учреждений Улан-Удэ на дистанционный режим обучения.На утро 16 декабря в Бурятии зарегистрирован 231 новый случай коронавируса.Фото:

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