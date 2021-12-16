Бичурские ТОСы развивают ремесла

Продукция реализуется, в том числе, через интернет





В Бичурском районе территориальные общественные самоуправления (ТОС) возрождают и развивают традиционные народные ремесла и промыслы. Для реализации эксклюзивной продукции бичурских умельцев используются современные форматы продаж, в том числе - через Интернет.

Так, ТОС «Берегиня» (СП «Малокуналейское») заключило договор с интернет-магазином «УУ-маркет». Теперь в его разделе «Сделано в Бурятии» представлены изделия местных мастеров. Активисты территориального общественного самоуправления восстановили ткацкие станки, провели более 350 мастер-классов по ткачеству, прядению на прикорневой прялке (изготавливается из комлевой части дерева с остатками корневища). ТОС «Берегиня» также реализует благотворительный проект «28 петелек» - малокуналейские мастерицы вяжут из натуральной шерсти носочки, шапочки и другие предметы одежды для детей, рожденных раньше срока. А также участвует в работе Школы экологического предпринимательства.Традиции ткачества развивает и ТОС «Околица» (СП «Билютайское»). Изготовление изделий из шерсти занимаются ТОС «Ая-Гангын Орон» (СП «Шибертуйское») и ТОС «Золотое руно» (СП «Новосретенское»).ТОС «Народный умелец» (СП «Еланское») дважды становился победителем федерального конкурса Фонда президентских грантов. Свыше 1 млн рублей было получено ТОСом на реализацию проекта «Школа мастера. Дарование новых смыслов бытия».Всего в Бичурском районе зарегистрировано и работает 182 ТОСа, которые вносят значительный вклад в развитие инфраструктуры, благоустройство, создание условий для здорового образа жизни и занятий спортом, сохранение исторической памяти и культурных традиций, отметили в районной администрации.Фото: пресс-служба правительства Бурятии