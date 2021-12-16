В Улан-Удэ ищут потерявшуюся бабушку-бродягу

Полицейские разыскивают 84-летнюю Екатерину Аханову



В Бурятии полицейские разыскивают 84-летнюю жительницу Улан-Удэ Екатерину Аханову, которая в мае 2018 года ушла из дома на улице Новоселов и с тех пор не выходит на связь с родственниками.



Заявление о ее пропаже поступило в полицию 8 декабря. Является уроженкой Мухоршибирского района, ведет бродяжнический образ жизни, сообщили в .республиканском МВД.



По словам родственников, может находиться в районе Центрального рынка, бульвара Карла Маркса.



Приметы: азиатской внешности, на вид 80-85 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы седые, глаза карие, лицо смуглое.



При наличии какой-либо информации о пожилой женщине или ее местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8(9021)600-258, 8(983)535-60-91, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии



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