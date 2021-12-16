В Бурятии сельчанку «развели» на 1 млн рублей

Женщина помогла сыну с якобы предоплатой на доставку автомобиля из Германии



В Бурятии 15 декабря в полицию Заиграевского района с заявлением о мошенничестве обратилась 61-летняя местная жительница, которую мошенники развели на сумму более 1 млн рублей, сообщили в республиканском МВД.



В ноябре женщина с сыном запланировали купить автомобиль. В поисках подходящего машины 38-летний сын заявительницы нашел сайт по продаже автомобилей. Связавшись с представителем, мужчина узнал, что для быстрой доставки авто из Германии необходимо оплатить 70% от его стоимости.



Женщина, взяв кредит, перевела по указанному банковскому счету более миллиона рублей и стала ожидать доставку иномарки в Улан-Удэ. Спустя обещанное время, так и не дождавшись покупки, сын заявительницы попытался выйти на связь с продавцом, однако обнаружил, что переписка заблокирована. Спустя месяц сельчанка написала заявление в полицию. Следователю женщина рассказала, что знала о такого рода мошенниках, однако, доверилась сыну.



Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности злоумышленников. Ведется следствие.



Вместе с тем, стражи правопорядка призывают граждан быть бдительными, совершая сделки купли-продажи товаров посредством сети интернет. Злоумышленники размещают на сайтах купли-продажи и в социальных сетях объявления о продаже продукции, оказании услуг по заведомо выгодным условиям, требуя получения задатка или полной оплаты стоимости товара. Необходимо помнить, что любая покупка в интернете должна быть тщательно проверена. Лучше отказаться от сомнительной сделки и сохранить свои деньги, чем стать жертвой злоумышленника.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.