В Бурятии резко выросла смертность населения

В 2021 году показатель смертности по региону впервые за 7 лет опередил рождаемость

Накануне прошло заседание комитета по социальной политике улан-удэнского городского совета депутатов. На нем обсудили ряд важных вопросов, среди которых самым волнующим стал доклад об укреплении общественного здоровья. Как сообщила председатель комитета Светлана Трифонова, с 2014 года до 2020 года, на протяжении 7 лет, в Улан-Удэ отмечалось устойчивое снижение показателя смертности населения. Однако в текущем году ситуация резко изменилась.

«За 9 месяцев 2021 года рождаемость продолжает снижаться, а смертность растет. За 9 месяцев 2021 года смертность составляет 12,4 на 100 тысяч населения, что выше показателя 2020 года на 39,3 %. В связи с этим, впервые за прошедшие годы показатель темпа естественного прироста населения достиг отрицательных значений, то есть умирает населения больше чем рождается», - рассказала Светлана Трифонова.

Так, согласно докладу, население, прикрепленное к Городской поликлинике № 1 чаще умирает от отравлений алкоголем и от самоубийств. Пациенты Городской больницы № 4 – от ДТП. Население, прикрепленное к поликлинике № 6 умирают чаще от самоубийств. Наихудшая ситуация среди прикрепленного населения городской больницы № 5 - здесь высокий уровень смертности от всех видов травм.

Для того, чтобы переломить ситуацию, специалисты обращают внимание, что важную роль в снижении смертности населения играет уменьшение распространенности поведенческих факторов риска, таких как курение, нерациональное питание, алкоголизм, а также повышение физической активности населения и приобщения к здоровому образу жизни, в том числе – при помощи внедрения корпоративных программ на рабочих местах.

- Одним из важнейших вопросов на сегодняшний день является внедрение корпоративных программ «Укрепление здоровья на рабочем месте». На данный момент программа работает в 5 организациях, еще в 6 организациях Центром общественного здоровья были предприняты попытки заключения Соглашения о сотрудничестве, специалистами Центра здоровья проведены комплексные обследования работников, но в дальнейшем, из-за отсутствия заинтересованности работодателя не было достигнуто соглашение. Уважаемые депутаты, пользуясь случаем прошу вас поддержать данный вопрос самим, как руководителям организаций, и стимулировать к внедрению корпоративных программ здоровья предприятия на городских округах, - высказалась Светлана Трифонова.

Доклад не оставил равнодушными депутатов. Председатель комитета горсовета по социальной политике Денис Гармаев сообщил, что депутаты города намерены усилить работу по профилактике здоровья, обсудить эту проблему с главами районов, депутатами на округах, а также подключить к делу молодежную палату горсовета.

«Нас немножко шокировала новость об увеличении смертности. По сравнению с прошлым годом она увеличилась аж на 39%. Сегодня центр профилактики здоровья нам дал информацию о смертности населения в нашем городе в разрезе поликлиник. Статистика не радует, надо оздоравливаться!» – сказал Денис Гармаев.фото: "Номер один"