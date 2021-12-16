На Озёрном месторождении в Бурятии досрочно выполнили план горных работ

Пройден рубеж в 5 млн кубометров горной массы

Сегодня на площадке работают экскаваторы Komatsu РС-1250 и Volvo EC480DL, а до конца года «Озёрное» планирует ввести в эксплуатацию экскаватор РС-3000 с вместимостью ковша 12 м3, что позволит увеличить производительность.







На Озёрном месторождении полиметаллических руд в Еравнинском районе Бурятии досрочно выполнили годовой план горно-капитальных работ, пройдя рубеж в 5 млн кубометров горной массы, сообщили в пресс-службе компании.«Это первый рекорд нашей компании, которого удалось достичь благодаря комплексу разных факторов: это и техника, и технологии, позволяющие обеспечить чёткую работу, и, конечно, профессионализм людей. Дальше у нас новые задачи: будем наращивать объёмы», - отметил управляющий директор компании «Озёрное» Сергей Солодянкин.Вскрышные породы используются для отсыпки технологических и межплощадочных дорог на территории ГОКа. Руда складируется для последующей переработки. Добыча на месторождении ведётся круглосуточно, с соблюдением всех мировых стандартов в области экологии и безопасного производства.ООО «Озёрное» - оператор Озёрного месторождения полиметаллических руд в Еравнинском районе Республики Бурятия. Планируемый объем производства готовой продукции Озерного ГОКа: цинковый концентрат – до 587 тысяч тонн; свинцовый концентрат – до 82 тысяч тонн.Фото: ООО «Озерное»