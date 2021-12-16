Новые крупные катамараны построят для Байкала

Восточно-Сибирское речное пароходство планирует увеличить пассажирские перевозки на озере



Парк судов Восточно-Сибирского речного пароходства (ВСРП) пополнится скоростными пассажирскими катамаранами на подводных крыльях, сообщает сайт предприятия.



Восточно-Сибирское речное пароходство, входящее в группу компаний «Истлэнд», судостроительный завод «Вымпел» и АО «Машпромлизинг» подписали трехсторонний договор о строительстве двух инновационных пассажирских судов катамаранного типа проекта HSC150B (Hydrofoils Supported Catamaran) с гидродинамическим принципом поддержания.



Строительство судов такого типа - новый опыт для судостроителей России. Назначение судов - скоростные пассажирские перевозки на магистральных речных линиях, озерах и водохранилищах. Закладка катамаранов запланирована на первый квартал 2022 года.



«На судостроительном заводе «Вымпел» изготовят корпуса двух катамаранов, сборка которых будет производиться в Иркутске на производственной базе ВСРП. Оснащение судов необходимым оборудованием, обстроечные и отделочные работы, спуск на воду, ходовые и швартовые испытания будут выполняться силами пароходства под надзором специалистов Российского речного регистра», - рассказала Елена Летунова, директор ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство».



Судостроители Восточно-Сибирского речного пароходства имеют богатый опыт работы по строительству судов из стали, для реализации нового проекта им придется освоить сварочные работы по алюминию - на этапе окончательной сборки корпусов с помощью и под контролем коллег из «Вымпела».



Эксплуатация судов должна начаться в июле 2023 года.Помимо имеющихся маршрутов, выполняемых на «Баргузинах», «Восходах» и «Комете», планируется, что катамараны выйдут пассажирские линии по направлениям:



• Иркутск — Листвянка — Хужир

• Иркутск — Листвянка — Загли

• Турка — Хужир

• Турка — Усть-Баргузин — Чивыркуй — Усть-Баргузин — Турка

• Иркутск — Танхой — Выдрино — Танхой — Иркутск



Длина катамарана составляет 38 м, ширина — 10 м. Скорость — 64 км/ч, дальность 700 км. Экипаж — четыре человека, а пассажировместимость – 148 человек



Фото: vsrp.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.