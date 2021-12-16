В Улан-Удэ будут выпускать электрофильтры для мини-котельных

Производством займется Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение



Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение планирует выпускать электрофильтры для мини-котельных, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Об этом стало известно в рамках рабочей поездки полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение.



Одно из направлений работы предприятия связано с вопросами экологического мониторинга. В частности, ведущими специалистами предприятия в кооперации с преподавателями Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления и учёными из института физического материаловедения Сибирского отделения РАН разработан электрофильтр-дымоуловитель для муниципальных котельных. Он рассчитан для небольших котельных.



Как пояснило руководство предприятия, подобных электрофильтров для мини-котельных на рынке не существует, производятся лишь сложные электрофильтры для крупных ТЭЦ. Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение планирует первым занять и освоить эту нишу. Опытный образец прошёл первые испытания.







Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение планирует выпускать электрофильтры для мини-котельных, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Об этом стало известно в рамках рабочей поездки полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение.Одно из направлений работы предприятия связано с вопросами экологического мониторинга. В частности, ведущими специалистами предприятия в кооперации с преподавателями Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления и учёными из института физического материаловедения Сибирского отделения РАН разработан электрофильтр-дымоуловитель для муниципальных котельных. Он рассчитан для небольших котельных.Как пояснило руководство предприятия, подобных электрофильтров для мини-котельных на рынке не существует, производятся лишь сложные электрофильтры для крупных ТЭЦ. Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение планирует первым занять и освоить эту нишу. Опытный образец прошёл первые испытания.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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