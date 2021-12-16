Умный дом Сбера - новый смысл комфорта

Что умеет необычная лампочка?





Уже год прошел с момента как Сбербанк объявил о своей трансформации в экосистему. Продуктов от Сбера уже так много, что они вошли в нашу повседневную жизнь, не только в роли финансовых помощников, но и даже помощников по дому. Я не стал исключением, и тоже начал погружаться в экосистему Сбера.

Знакомство с Умным домом от Сбера я начал с лампочки. Что, казалось бы, можно придумать к этому простому устройству, которое раньше носило имя Ильича. Но умная лампочка действительно обладает интеллектом.





Берем смартфон и с помощью приложения Салют подключаем нашу лампу и вуаля. Разные режимы освещения вызвали любопытство не только у меня, но и всей семьи. Дети быстро освоили команды и начали перекличку режимов – хочешь романтический свет, а хочешь в тундру?!

Покопавшись в настройках, увидел, что эти умные лампы оснащены пятью типами светодиодов: «тёплыми», «холодными», красными, зелёными, синими.

А ещё лампочками можно управлять голосом через смарт-дисплей SberPortal и пульт ТВ-приставки Sber Box. С помощью голосовых команд можно настраивать таймер или создавать отложенные команды, например «включи лампу в семь вечера» или «установи яркость торшера 1% в полночь». И это выручает, когда вы в отъезде или задерживаетесь на работе, и может питомец один дома в полной темноте. Теперь это не проблема.





Радует и доступность этих устройств. Их можно оформить через сайт https://sberdevices.ru и получить в постаматах СберЛогистики в офисах банка, или обратиться в офис Сбера нового формата по адресу пр. Строителей, 18.