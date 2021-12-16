«Водоканал» призвал улан-удэнцев использовать унитазы по назначению

Многие горожане воспринимают их как мусорные ведра





«Водоканал» призывает жителей Улан-Удэ бережно использовать систему канализации в преддверии новогодних праздников. Специалисты отмечают, что в этот период в городе ежегодно фиксируется резкий рост засоров.

– Горожане используют канализацию как мусоропровод или мусорное ведро, что категорически недопустимо. Забитую твердым мусором канализацию мы чистим вручную, а жировые отложения разбиваем водой под большим давлением, удаляя засоры в магистральных трубах специальными каналопромывочными машинами, – сообщил главный инженер МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.В среднем, если за один обычный день рабочие «Водоканала» устраняют до 10 засоров на сетях водоотведения, то в период новогодних праздников эти цифры увеличиваются вдвое.Во время ликвидации подобных аварийных ситуаций специалисты достают из канализационных труб самые различные предметы, начиная от строительного мусора и текстильных изделий, заканчивая выброшенными в унитаз продуктами питания. Устранение таких засоров может занимать несколько часов.При этом за год из системы канализации вылавливается около 5 тысяч тонн мусора – то есть в среднем более 12 тонн за сутки.– Если туалетная бумага не несет в себе такой большой опасности, то влажные салфетки – беда для нашего оборудования. Именно они собирают на себя, как магнит, весь бытовой мусор. При этом бумажные полотенца гораздо плотнее туалетной бумаги и намного труднее растворяются в воде, – отмечает главный инженер предприятия.В таких случаях работу оборудования приостанавливают, а сотрудники предприятия вооружаются специальными приспособлениями и извлекают мусор из канализации вручную.Фото: pixabay.com