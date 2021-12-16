Вертолет Ми-171А3 совершил первый полет

Он предназначен для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ



Многоцелевой вертолет Ми-171А3, разработанный холдингом «Вертолеты России» (Ростех), приступил сегодня к летным испытаниям. Машина предназначена для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.



Первый полет в режиме висения длился 15 минут и прошел штатно, все системы продемонстрировали стабильную работу. В ходе полета экипаж в составе старшего летчика-испытателя Героя России Александра Климова и летчика-испытателя кавалера ордена Мужества Владимира Кутанина выполнил серию коротких вертикальных маневров, а также развороты и перемещение вертолета во все стороны на различных скоростях.



«Современный и конкурентоспособный вертолет Ми-171А3 разработан в рекордно короткие сроки: государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию модификации вертолета, предназначенного для полетов на морские буровые платформы, был подписан Минпромторгом России с холдингом в 2020 году. Общий объем господдержки проекта составляет 1 млрд рублей», - подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.



Разработка Ми-171А3 началась в 2018 году. Новейший вертолет в полной мере соответствует стандартам IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа) и отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью.



Ми-171А3 полностью спроектирован «в цифре», что позволило сформировать в масштабах холдинга «Вертолеты России» широкую производственную кооперацию с учетом созданных центров компетенций. Различные части фюзеляжа изготавливаются на Казанском вертолетном заводе, дальневосточном предприятии ААК «Прогресс» и на Улан-Удэнском авиационном заводе, где также происходит финальная сборка вертолета.



«Первый полет – важный этап в испытаниях новой машины. По отзывам пилотов, вертолет хороший, легкий в управлении, оборудование работает штатно. Рассчитываем, что машина будет очень востребована как среди отечественных компаний топливно-энергетического комплекса, так и за рубежом. Объем рынка для нового офшорного вертолета оценивается примерно в 100 машин к 2035 году, но есть предпосылки для улучшения этого прогноза – после премьеры на МАКС-2021 интерес к Ми-171А3 со стороны потенциальных заказчиков заметно вырос», - сказал глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.



Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в своем классе: максимальный взлетный вес машины составляет 13 000 кг, количество перевозимых пассажиров – до 24 человек, максимальная дальность полета – 1000 км. Вертолет предназначен для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты, в диапазоне температур окружающего воздуха от -50 С до +50 С. Бортовое оборудование Ми-171А3 обеспечит автоматическое и ручное управление вертолетом на всех этапах полета, от взлета до посадки, с возможностью автоматического пилотирования как по авиатрассам, так и в нерегулируемом воздушном пространстве независимо от степени наземного радионавигационного обеспечения.



Фото: Ростех



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