Уникальную методику проведения боевых стрельб используют танкисты ВВО в Бурятии

Экипажи выполняют весь комплекс тактико-огневых упражнений в сложной обстановке в одном заезде



В Бурятии в экспериментальных заездах на полигоне Бурдуны принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники танкового соединения Восточного военного округа. Экипажи выполняют весь комплекс тактико-огневых упражнений в сложной обстановке в одном заезде.



Главной особенностью проходящих занятий является то, что танковым экипажам при проведении боевых стрельб приходится выполнять весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые в одном упражнении создана сложная мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин, с места и в движении.



Так, танкисты совершенствуют ведение стрельбы с ходу, с места, с короткой остановки, из укрытий. Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 1700 м до 2200 м.



Усовершенствованные прицельные комплексы современных танков Т-72Б3, позволяют вести огонь на большие дальности. Цифровой баллистический вычислитель позволяет в несколько раз сократить время расчетов элементов движения цели, а улучшенные оптические каналы позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до 5 тысяч метров.



Стоит отметить, что на подготовку военнослужащих влияет резко континентальный климат, который позволяет подготовить экипажи для действий в любых климатических условиях, как суровой зимы, так и жаркого лета.



Фото: пресс-служба Восточного военного округа



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