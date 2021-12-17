В Бурятии шашлыки на Новый год подешевеют

Однако ценовой праздник продлится недолго





Рост объемов производства промышленной свинины в Бурятии с одновременным сильным снижением спроса повлек значительное снижение цен в регионе. По некоторым позициям - на 10%, по сравнению с октябрем-ноябрем этого года. Особенно сильно просели цены в опте, причем практически по всей стране. Так, по данным Национального союза свиноводов (НСС), в опте стоимость килограмма живых свиней упала до 96,8 рубля, а полутуши - до 146,46 рубля за кг.

Свиноводы не могут быстро продать и растущие объемы разделанного мяса в рознице. Например, одни из основных производителей и продавцов свинины в Улан-Удэ - свинокомплекс и сеть магазинов «Николаевский», по данным сайта компании, снизили стоимость мяса свинины (грудинка на кости) с 271,8 рубля до 200 рублей за килограмм. По другим позициям также наблюдается заметное снижение цен.Судя по всему, на падение цен давит рост производства в целом по стране. По данным минсельхоза РФ, в январе-октябре 2021 года в России производство свинины выросло почти до 4 млн тонн. Между тем основные импортеры российской свинины Китай и Вьетнам не могут выбрать нужные объемы в связи с тем, что хрюшки на свинокомплексах РФ плодятся слишком быстро. И мясо просто некуда девать. Остановить же производство свиноводы не могут - процесс производства слишком динамичный. Кроме того, как отмечают эксперты, свинина начала дешеветь в сезон шашлыков, а затем негативным фактором для свиноводов стал локдаун.- Из-за локдауна в октябре-ноябре рестораны, кафе и ночные клубы в Бурятии опустели, а ведь именно через общепит реализовывались большие объемы свинины, - полагает известный улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - А доставка не смогла возместить объемы. Кроме того, сказалось и общее снижение покупательской способности населения, и смещение спроса в более дешевый сегмент курятины и окорочков.Что касается частного сектора производства свинины, то здесь цены практически не изменились. На Центральном рынке Улан-Удэ стоимость килограмма мяса в среднем составляет 350 рублей. Прежде всего из-за высоких затрат селян на выращивание свиней.Тем не менее экономист полагает, что ценовой праздник для жителей Бурятии продлится недолго, поскольку «крупные производители придумают, как ограничить снижение поступления свинины на наши рынки, чтобы остановить падение цен». Судя по всему, до Нового года тенденция на снижение цен может сложиться благоприятной для потребителей. И позволяет надеяться, что не особо полезные, но вкусные шашлыки будут более доступными по стоимости.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»