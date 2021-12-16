В Улан-Удэ осужден убийца, пытавшийся инсценировать самоубийство приятеля

В то, что покойный смог нанести сам себе семь ударов ножом, не поверили присяжные и суд



В Улан-Удэ коллегия присяжных заседателей и суд сочли сегодня достаточными доказательства для вынесения приговора 55-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в микрорайоне Забайкальский Улан-Удэ. Вечером 11 августа 2020 года в к нему приехал приятель, с которым на веранде они стали распивать спиртные напитки. Позже во время застолья на фоне алкогольного опьянения между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанес им не менее семи ударов в лицо, шею и грудь своему гостю. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



После этого мужчина вложил покойному нож в руку, спрятал некоторые предметы своей одежды, на которых могли остаться следы крови покойного. Лишь после этих приготовлений он вызвал скорую медицинскую помощь, а затем заявил прибывшим сотрудникам полиции и следователям, что отсутствовал дома в момент происшествия и считает, что приятель сам свел счеты с жизнью.



Позднее в ходе допроса мужчина изменил показания и сообщил, что заснул за столом, а когда проснулся, то увидел собутыльника уже с ножом в руке и ранами на теле. По завершении предварительного следствия он подал ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.



Однако собранная следствием и представленная государственным обвинителем в судебных заседаниях доказательственная база у коллегии присяжных не оставила сомнений. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным, придя к выводу, что он заслуживает снисхождения, уточнили в прокуратуре Бурятии.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ на основании решения коллегии присяжных заседателей постановил приговор в отношении подсудимого. Он осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима сроком на 9 лет 6 месяцев.



Приговор в законную силу не вступил.



Фото: pixabay.com



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