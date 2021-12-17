На Байкале появился логотип телеканала National Geographic

Он установлен, чтобы вдохновлять зрителей на путешествия





В этом году телеканал National Geographic празднует 20 лет вещания в России и в честь этого события запустил масштабный проект, который призван привлечь внимание к природным и рукотворным чудесам страны. К юбилею в 20 удивительных и красивейших местах России установлены инсталляции в виде желтых рамок — элемента логотипа телеканала. Они символизируют стремление National Geographic вдохновлять зрителей на путешествия и показывать не только популярные, но и малоизвестные природные достопримечательности России.

Одна из 20 инсталляций появилась на территории Прибайкальского национального парка. Желтая рамка расположилась на смотровой площадке бухты Ая с видом на Байкал — самое глубокое озеро планеты и крупнейший природный резервуар пресной воды. Цель проекта канала — еще раз показать красоту и уникальность таких достопримечательностей страны, как Байкал, и вдохновить людей увидеть их собственными глазами. Желтые рамки были установлены и в других живописных местах, куда сложно добраться обычному туристу, например, у подножия Эльбруса, в ущелье в Северной Осетии и у вулкана на Камчатке, а также на фоне популярных достопримечательностей Казани, Сочи и других городов.«Нам очень хотелось сделать это событие особенным, и мы решили с помощью инсталляций привлечь внимание к невероятным и необычным местам, которые есть в России. Надеемся, это вдохновит наших зрителей совершать открытия, путешествовать и ценить красоту, которая нас окружает», — рассказал о проекте гендиректор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе.Фото: предоставлено телеканалам National Geographic