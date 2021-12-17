«Ковид» не хочет покидать Бурятию

За сутки 228 новых случаев и семь летальных исходов







Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 73 710. Это на 228 случаев больше, чем было в четверг. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 46% (34 012). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 317 человек, за последние сутки – семь человек (пятеро - старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки 188 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 12 441 человек.



В стационарах получают лечение 1 239 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 965. В отделениях реанимации находится 128 пациента (из них старше 65 лет – 80), на ИВЛ –63 пациента (из них старше 65 –45), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 42.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 537 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 616 коек: занято – 1239, свободно – 377 койки. Занятость коечного фонда составляет 76,7%.



Всего выздоровели от коронавируса 67 617 (+248) человек.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 4 066 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 779 875 исследований.



Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 62 048 человек. Завершили первичную вакцинацию 425 055 человек. Повторную вакцинацию начал 70 901 человек.



Фото: pixabay.com



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