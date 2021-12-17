Юрий Трутнев напомнил Улан-Удэ о его месте в ДФО

Это третий по численности город Дальнего Востока, и внимание ему должно быть соответствующее, отметил полпред







Улан-Удэ – третий по численности населения город Дальнего Востока, соответственно, и внимание городу должно быть соответствующее, заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Он находится в рабочей поездке в Бурятию. В Улан-Удэ вице-премьер правительства РФ совещание по реализации комплексного развития территории центральной части Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Обсуждалось создание объектов нового качества жизни, проектов комплексной жилой и деловой застройки центральной части Улан-Удэ в границах улиц Смолина, Набережная, Свободы и Советская Советского района. Общая площадь территории составляет 23 гектара. Потенциально может быть создано жилье общим объёмом 160 тыс квадратных метров.



«Состояние жилого фонда, сетей, экологии в плохом состоянии. Будем еще обсуждать возможности включения Улан-Удэ в программу «Чистый воздух». А предложения по реновации очень своевременные. Во-первых, появляются новые инструменты, сейчас правительство уделяет много внимания вопросам строительства, создания комфортных условий для жизни. Сейчас мы отрабатываем инструмент «Восточного квартала». Кроме того, есть поручение президента России о реновации крупнейших городов Дальнего Востока. И мы уже на следующем Восточном экономическом форуме должны первые мастер-планы представить. Я уверен, что Улан-Удэ тоже будет заниматься подготовкой мастер плана. Я не могу сказать, что сейчас приняты какие-то решения - довольно много надо уточнить. А сама по себе идея, предпроектное решение, которое нам Алексей Цыденов показал, интересна», - подчеркнул Юрий Трутнев.



Полпред отметил особенность представленного проекта, которая заключается в сохранении объектов культурного наследия.

«Объекты культурного наследия все сохраняются, они проходят ремонт и реставрацию и вписаны в архитектурно-планировочное решение. На базе некоторых из них планируется разместить гостиницы, в некоторых - разместить музейные фонды и так далее. То есть, те здания, которые имеют статус культурного наследия, они сохраняются», - уточнил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Выбор территории в Улан-Удэ для размещения «Дальневосточного квартала» обусловлен уникальным сочетанием исторического, туристического, делового и культурного потенциала центральной части города. Важным для создания центра притяжения является непосредственная близость размещения новых зданий театра «Байкал» и Национального музея Бурятии.



«Для нас важно соединение проекта «Дальневосточного квартала» с созданием музея, поскольку музей и парковая зона на островке будут гораздо лучше играть в центре города, чем на окраине. Полагаю, для того, чтобы синхронизировать строительство этого квартала со строительством музея, чтобы в городе появилось сердце, мы кроме «Дальневосточного квартала» мы задействуем другие механизмы, такие как «Единая субсидия», как дальневосточная концессия», - рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.



Предполагается, что при создании новых кварталов будут соблюдаться принципы жилищного строительства, заложенные в стандарт комплексного развития территорий минстроя России. Обсуждалась возможность применения механизмов дальневосточной концессии и инфраструктурных для строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры.



По итогам совещания Юрий Трутнев поручил правительству Бурятии и администрации Улан-Удэ подготовить решения о комплексном развитии территории жилой застройки рассматриваемого участка.



Фото: egov-buryatia.ru



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