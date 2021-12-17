ТЭО проекта газопровода из РФ в КНР через Монголию будет готово в ближайшие недели

Президенты России и Монголии обсудили тематику взаимодействия в энергетической области



Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подробно рассмотрели на переговорах в Москве тематику взаимодействия в энергетической области, заявил президент России после переговоров.



«Россия является надежным поставщиком энергоносителей в Монголию, обеспечивая около 80 процентов потребностей страны в нефтепродуктах. Российские энергокомпании заинтересованы работать на внутреннем монгольском рынке горюче-смазочных материалов и расширять своё присутствие. В частности, «Роснефть» в настоящее время проходит регистрацию в качестве оператора топливозаправочного комплекса нового международного аэропорта в Улан-Баторе», - сказал Владимир Путин.



«В практической проработке – проект строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа двигается, двигается успешно. Он может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири – 2». Уже определены оптимальный маршрут, протяжённость и другие параметры, готовится технико-экономическое обоснование. Я думаю, что оно будет готово в ближайшие недели», - отметил президент России.



По его словам, солидный опыт сотрудничества накоплен в области электроэнергетики. «В прошлом году наши компании «Ротек» и «Уральский турбинный завод» успешно завершили модернизацию теплоэлектростанции ТЭЦ-4 в Улан-Баторе. Это позволило увеличить мощность национальной энергосистемы Монголии сразу на 15 процентов. Рассматривается и другой совместный проект по модернизации ТЭЦ-3.



Хорошие перспективы открываются для кооперации в ядерной энергетике. По линии «Росатома» прорабатывается возможность строительства в Монголии Центра ядерной науки, который займётся исследованиями в сфере мирного атома в интересах самых разных секторов монгольской экономики, включая промышленность, медицину, сельское хозяйство», - считает Владимир Путин.



Его переговоры с Ухнаагийн Хурэлсухом прошли накануне в Москве, сообщает сайт главы российского государства. В ходе переговоров затрагивалась тематика гуманитарного сотрудничества. Условились интенсифицировать научные, культурные, спортивные обмены, продолжить практику регулярного проведения Дней российско-монгольской дружбы и Дней культуры.



«Хотел бы отметить, что Россия и Монголия успешно сотрудничают в вопросах обороны и безопасности, укрепляются контакты по линии силовых ведомств, на регулярной основе проводятся совместные военные учения. В частности, в рамках ежегодных манёвров «Селенга» сообща отрабатываются тактические приёмы борьбы против незаконных вооружённых формирований.Позиции России и Монголии по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или очень близки. Наши страны хорошо координируют свои действия на площадках Организации Объединённых Наций.



Изучается возможность подключения монгольских партнёров к интеграционным процессам в Евразийском экономическом союзе. Сформирована совместная исследовательская группа, которая прорабатывает целесообразность создания зоны свободной торговли между Монголией и Евразэс», - сказал Владмир Путин.



«У нас имеются возможности по развитию сотрудничества в сферах энергетики, поставок горюче-смазочных материалов, природного газа, в сфере дорожно-транспортной отрасли, связи, инфраструктуры, сельского хозяйства, природоохранной и других отраслей торгово-экономического сотрудничества», - отметил Ухнаагийн Хурэлсух.



«Считаем, что необходимо существенно расширить рамки торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, вывести его на новый уровень. В ходе визита наша страна выразила желание активно развивать взаимовыгодное сотрудничество. Пригласили российских партнёров к участию в инфраструктурных, железнодорожных, энергетических и других проектах. Обменялись мнениями по вопросам модернизации КПП на нашей госгранице, повышению их пропускной способности, созданию трансграничной зоны двустороннего сотрудничества.



Намерены активно сотрудничать в реализации проекта создания экономического коридора Монголия – Россия – Китай, утвержденного в 2016 году, а также удовлетворены успешным ходом реализации трехстороннего проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии», - сказал президент Монголии.



Фото: kremlin.ru



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