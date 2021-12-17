В Хурале Бурятии предложили отменить дистант для младшеклассников и выпускников

По словам депутата, такой формат создает сложности для детей и родителей



Вопрос о целесообразности дистанционного обучения школьников Бурятии на сегодняшней сессии Хурала поднял председатель социального комитета Хурала Игорь Марковец.

По его словам, система создает большие сложности для детей, особенно младшего возраста, которым приходится разбираться в сложностях работы с соответствующими компьютерными программами. А также является проблемой для родителей, которые вынуждены оставлять младшеклассников одних дома.



- Это не выход из ситуации, - заявил Игорь Марковец. - Следующий оперштаб у нас 20 числа. Надо продумать эту ситуацию. Для младших классов – развести их по школам, чтобы они не пересекались и могли учиться. То же самое касается 11-клаассников, потому что у них сейчас выпускной год, нельзя выпадать из этого процесса.



Напомним, решением оперативного штаба по коронавирусу все школы Улан-Удэ и ряда районов республики в 14 декабря перешли на дистанционное обучение. Это вызвало возмущение родителей учеников. Причем возмущение многих вызывает не столько факт самого дистанционного обучения, сколько его



Фото: «Номер один» По его словам, система создает большие сложности для детей, особенно младшего возраста, которым приходится разбираться в сложностях работы с соответствующими компьютерными программами. А также является проблемой для родителей, которые вынуждены оставлять младшеклассников одних дома.- Это не выход из ситуации, - заявил Игорь Марковец. - Следующий оперштаб у нас 20 числа. Надо продумать эту ситуацию. Для младших классов – развести их по школам, чтобы они не пересекались и могли учиться. То же самое касается 11-клаассников, потому что у них сейчас выпускной год, нельзя выпадать из этого процесса.Напомним, решением оперативного штаба по коронавирусу все школы Улан-Удэ и ряда районов республики в 14 декабря перешли на дистанционное обучение. Это вызвало возмущение родителей учеников. Причем возмущение многих вызывает не столько факт самого дистанционного обучения, сколько его плохая организация Фото: «Номер один»

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