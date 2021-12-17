Жительницу Бурятии «развели» на Сирии на 350 тыс рублей

Она доверилась в социальной сети незнакомцу «из США» и стала жертвой мошенников



В полицию Улан-Удэ обратилась 27-летняя жительница Бурятии. Девушка рассказала правоохранителям о том, что стала жертвой мошенников, сообщили в республиканском МВД.



Несколько месяцев назад в одной из популярных социальных сетей она познакомилась с молодым человеком. О себе он рассказал, что является гражданином США и сейчас работает врачом в Сирии. Поскольку девушка также является медицинским работником, пара нашла общие интересы и стала переписываться с помощью интернет-переводчика.



Спустя некоторое время молодой человек рассказал девушке, что его контракт завершен. Однако для того, чтобы получить заработанные средства, которые находятся на счету в иностранном банке, ему необходима ее помощь. Девушка, действуя по указке молодого человека, открыла счет в иностранном банке на свое имя. После чего на счет, якобы, поступили денежные средства, и его заблокировали. Связавшись с «представителем банка в России», контакты которого дал ей ее новый знакомый, девушка узнала, что для разблокировки иностранного счета ей необходимо перечислить 350 тысяч рублей.



После того, как заявительница перечислила указанную сумму (часть которой она взяла в кредит), «представитель банка» перестал выходить на связь. А новый знакомый стал просить еще перечислить денежные средства, ссылаясь на возникшие трудности в финансовой организации. После его назойливых требований, девушка поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Фото: pixabay.com







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