В Бурятии производитель жевательной серы начал выпуск леденцов

В планах – выпуск натуральных энергетиков с добавлением концентратов сагаан-дали, корня женьшеня и кофеина



В Бурятии производитель, выпускающий всем хорошо известную, натуральную жевательную серу из лиственничной смолы «Байкальская смолка», начал производство леденцов под одноименным брендом для свежего дыхания и воспаленного горла, сообщили вминсельхозпроде республики.



Леденцы «Байкальская смолка» от ИП Грудинин Д.А. уже можно встретить во многих продуктовых магазинах Бурятии и на заправочных станциях. В ассортименте три вида леденцов - пихта-брусника, мята-мед, мед-пихта. В составе сахар, крахмальная патока, лимонная кислота и натуральные экстракты. Леденцы отлично освежают дыхание и помогут восстановиьтся воспалённому горлу, благодаря натуральным компонентам. Вся продукция имеет необходимые сертификаты соответствия.



В дальнейших планах у предприятия – выпускать натуральные энергические напитки с добавлением концентратов сагаан дали (рододендрон Адамса), корня женьшеня и кофеина. Напитки поступят в продажу уже в начале следующего года.



«Это предприятие много лет занимается переработкой лиственничной смолы, является лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», уже два года представляет наш регион в национальном конкурсе «Вкусы России». Наша бурятская «Байкальская смолка» - паровая, копченая и классическая представлена и продаётся в Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске, Чите, Новосибирске, Кемерово и других городах, и регионах России. Предприятие не планирует останавливаться на достигнутом , оно продолжает выпускать интересную и полезную продукцию с содержанием местных дикоросов и лекарственных растений», - рассказывает Татьяна Полозова, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности и агропродовольственного рынка минсельхозпрода Бурятии.



Фото: минсельхозпрод Бурятии





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