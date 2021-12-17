В Бурятии 2 февраля объявлен выходным днем

В этот день в республике начнется празднование Сагаалгана
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об объявлении 2 февраля 2022 года нерабочим праздничным днем. В этот день в республике начнется празднование Сагаалгана – первого дня Нового года по лунному календарю. Праздник выпадает на среду.
Указ на официальном сайте правительства РБ еще не опубликован, однако его копия уже распространяется по соцсетям.
Напомним, в этом году Сагаалган отмечался 12 февраля.
Фото: «Номер один»
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