В Бурятии 2 февраля объявлен выходным днем

В этот день в республике начнется празднование Сагаалгана





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об объявлении 2 февраля 2022 года нерабочим праздничным днем. В этот день в республике начнется празднование Сагаалгана – первого дня Нового года по лунному календарю. Праздник выпадает на среду.

Указ на официальном сайте правительства РБ еще не опубликован, однако его копия уже распространяется по соцсетям.Напомним, в этом году Сагаалган отмечался 12 февраля.Фото: «Номер один»