17.12.2021
В Бурятии 2 февраля объявлен выходным днем

В Бурятии 2 февраля объявлен выходным днем

В этот день в республике начнется празднование Сагаалгана

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об объявлении 2 февраля 2022 года нерабочим праздничным днем. В этот день в республике начнется празднование Сагаалгана – первого дня Нового года по лунному календарю. Праздник выпадает на среду.

Указ на официальном сайте правительства РБ еще не опубликован, однако его копия уже распространяется по соцсетям.

Напомним, в этом году Сагаалган отмечался 12 февраля.

Фото: «Номер один»
сагаалган


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