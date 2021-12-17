В Бурятии спасатели сняли кольцо с пальца ребенка

Их вызвал врач районной больницы, увидевший опухший палец маленького пациента



В Бурятии к сотрудникам республиканской поисково-спасательной службы вчера обратился врач-травматолог Тункинской центральной районной больницы с просьбой оказать помощь: снять кольцо с пальца маленького пациента.



На место выехали спасатели БРПСС и безопасным способом разрезали металлический ободок украшения на опухшем пальце ребенка, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Фото: pixabay.com











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